В Україну повернули тіла 252 загиблих українців

Фото: Координаційний штаб

В Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовим

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

Надалі слідчі разом з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Повернення тіл вдалося реалізувати завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Омбудсмана, ДСНС та інших структур Сектору безпеки і оборони України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розкритикував підхід Володимира Зеленського до завершення війни та заявив, що Україна могла раніше домовитися про вигідніші умови миру. Він також наголосив, що Сполучені Штати надали Києву значну допомогу, однак, за його словами, не отримали нічого натомість.

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