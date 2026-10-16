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16 жовтня 2026, 19:57

У Харкові сталася стрілянина між учасниками дорожнього руху: що відомо

16 жовтня 2026, 19:57
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Фото ілюстративне
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У Харкові на вулиці Віринській сталася стрілянина між учасниками дорожнього руху. За попередніми даними поліції, водії автомобілів Hyundai та Toyota відкрили вогонь один по одному. Інформації про потерпілих наразі немає

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

Під час руху вулицею Віринською між водіями двох автомобілів виник конфлікт.

За попередньою інформацією, люди, які перебували в Hyundai, здійснили постріли в бік Toyota. У відповідь пасажири або водій Toyota також відкрили вогонь.

Після цього водій Hyundai продовжив рух, однак водій Toyota почав його переслідувати. Згодом обидва автомобілі зупинилися на вулиці Шевченка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили всіх учасників інциденту та з’ясовують обставини стрілянини.

Нагадаємо, що у селищі Вишково Хустського району на Закарпатті чоловік відкрив стрілянину по перехожих. Унаслідок нападу двоє людей загинули, ще троє постраждали. Поліцейські оперативно затримали підозрюваного.

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