СБУ викрила адвоката, який продавав "закриття кримінальної справи"

Фото: СБУ

Правоохоронці викрили в Одесі шахрайську схему. Йдеться про заробіток на фейковому уникненню кримінальної відповідальності

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Адвокат пропонував президентці місцевого благодійного фонду за гроші припинити розслідування, в якому вона фігурує. За таку "допомогу" він просив 315 тисяч доларів США. Він обіцяв їй, що зможе домовитись з СБУ та прокуратурою.

Його затримали "на гарячому" після отримання хабаря. Тепер адвокату загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці. Він просив хабар за вплив на результати розслідування загибелі працівника на будівництві.