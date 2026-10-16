На лінії електропередачі на Дніпропетровщині знайшли бойову частину дрона
У Дніпровському районі Дніпропетровської області на повітряній лінії електропередачі на висоті близько 60 метрів виявили бойову частину безпілотника "Герань-4"
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Небезпечний предмет вилучили піротехніки спецпідрозділу "S.I.G.M.A." Головного мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС спільно з фахівцями спецпідрозділу "Дельта".
Бойову частину безпілотника передали піротехнічному підрозділу Дніпропетровської області для подальшого знешкодження.
Нагадаємо, в Одесі рятувальники та вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху.
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Майже 30 атак за день: на Дніпропетровщині загинула жінка, пошкоджені будинки й підприємство
16 жовтня 2026, 21:04Жителів західної України просять не ігнорувати тревогу 16 жовтня
16 жовтня 2026, 20:55Вибухи в Дніпрі: спалахнула пожежа, є загиблий
16 жовтня 2026, 20:40ДТП на Рівненщині: вантажівка збила 16-річного хлопця
16 жовтня 2026, 20:29У Харкові сталася стрілянина між учасниками дорожнього руху: що відомо
16 жовтня 2026, 19:57В Україні аварійні відключення світла - Укренерго
16 жовтня 2026, 19:50Потрійне ДТП на Полтавщині: дві іномарки влетіли в мікроавтобус
16 жовтня 2026, 19:40ЗСУ знищили міст, яким росіяни перевозили боєприпаси на Гуляйпільському напрямку
16 жовтня 2026, 19:23Опалювальний сезон на Львівщині 2026–2027: коли вмикатимуть тепло
16 жовтня 2026, 18:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі блоги »