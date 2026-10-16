Дизель перетнув "сотню" за літр: куди "котяться" ціни на АЗС
В Україні продовжуються подорожчання всіх видів пального. Особливо відчутно подорожчало дизельне паливо
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 16 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,59 гривні за літр (+0,04 гривні);
- бензин А-95 – 89,72 гривні за літр (+0,03 гривні);
- бензин А-92 – 86,20 гривні за літр (без змін);
- дизпальне – 100,43 гривні за літр (+0,84 гривні);
- автогаз – 49,11 гривні за літр (+1,07 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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