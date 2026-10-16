Росія атакувала Рівненщину реактивними дронами: загинув 63-річний чоловік

Фото: поліція Рівненської області

Унаслідок російської атаки реактивними безпілотниками на Рівненщині загинув 63-річний чоловік, ще двоє людей зазнали травм. Найбільше від ударів постраждав обласний центр

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Серед травмованих — 51-річний чоловік, у якого діагностували акубаротравму та перелом плеча, а також 70-річна жінка. Після надання медичної допомоги обох відпустили.

Унаслідок атаки також пошкоджено будівлі цивільної інфраструктури. Станом на 20:30 до поліції надійшло 211 звернень громадян щодо пошкодження майна.

На місцях влучань працюють поліцейські та співробітники СБУ. Патрульні регулюють дорожній рух, а вибухотехніки обстежують місця ударів і падіння уламків.

Слідчі СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва прокуратури розслідують справу за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Правоохоронці закликають громадян перебувати в безпечних місцях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що російські безпілотники 16 жовтня один із великих торгівельних закладів міста Рівне.