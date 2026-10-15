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15 жовтня 2026, 18:46

$2,2 млн за будівництво у військовому містечку Львова: затримали власника будівельної компанії

15 жовтня 2026, 18:46
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Фото: НАБУ
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НАБУ та САП розшукали й затримали власника будівельної компанії, якого підозрюють у пособництві в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за право звести житловий будинок для військових у Львові

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, у березні 2021 року начальник одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ, який водночас був командиром військового містечка у Львові, запропонував забезпечити будівництво багатоквартирного житлового будинку на його території.

Свої послуги посадовець оцінив у 2,2 млн доларів США. Із цієї суми 700 тисяч доларів мали розділити між собою його спільники — колишній адвокат і власник будівельної компанії.

НАБУ та САП викрили схему в липні 2026 року. Власник будівельної компанії після повідомлення про підозру переховувався від правоохоронців і перебував у розшуку.

Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 4,5 млн гривень.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Львівщині інспектор митниці організував бізнес на "білих квитках". Вартість своїх "послуг" він оцінював у 13 тисяч доларів.

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НАБУ строительство САП Львів компанії
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