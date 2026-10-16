На Київщині іномарки влетіли одна в одну: загинули двоє людей

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 15 жовтня на автодорозі Київ-Овруч у напрямку столиці трапилася дорожньо-транспортна подія. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 24-річний водій BMW виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Nissan Rogue, за кермом якого був 54 чоловік. Внаслідок ДТП водій BMW та його 20-річний пасажир загинули на місці.

"Шановні водії, поліція Київщини застерігає: будьте уважними за кермом, обирайте безпечну швидкість, враховуйте дорожні обставини та дотримуйтесь правил дорожнього руху", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині автомобіль виїхав на узбіччя та перекинувся. Серед трьох постраждалих – дитина.