20:48  16 жовтня
На лінії електропередачі на Дніпропетровщині знайшли бойову частину дрона
19:57  16 жовтня
У Харкові сталася стрілянина між учасниками дорожнього руху: що відомо
15:45  16 жовтня
На Львівщині вантажівка на смерть збила чоловіка
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2026, 21:44

Росія атакувала митний термінал у Ковелі: є постраждалий

16 жовтня 2026, 21:44
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Ковелі на Волині внаслідок російської атаки безпілотників загорілися близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Також під удар потрапив місцевий митний термінал. Відомо про одного постраждалого

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, передає RegioNews.

За його словами, Волинська область продовжує перебувати під атакою російських ударних безпілотників типу "Шахед", зокрема реактивних.

Крім того, у Луцьку повторно зазнало удару підприємство з іноземними інвестиціями.

Очільник ОВА закликав жителів області залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що в Луцьку внаслідок російської атаки безпілотників по цивільних об’єктах 14 жовтня загинули шестеро людей, ще 12 постраждали. Серед травмованих — дитина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія митниця Волинь Термінал
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
СБУ викрила адвоката, який продавав "закриття кримінальної справи"
16 жовтня 2026, 23:20
В Україні відчутно подорожчав базовий овоч: які ціни в супермаркетах
16 жовтня 2026, 23:00
У Києві жінка вбила чоловіка, і намагалась виставити це як самогубство
16 жовтня 2026, 22:55
Двоє загиблих і 10 поранених: наслідки російських атак на Київщині за тиждень
16 жовтня 2026, 22:40
Збагачення на 13 мільйонів: у НАБУ відкрили матеріали розслідування щодо Стефанішиної
16 жовтня 2026, 22:35
Дизель перетнув "сотню" за літр: куди "котяться" ціни на АЗС
16 жовтня 2026, 22:30
Росія атакувала Рівненщину реактивними дронами: загинув 63-річний чоловік
16 жовтня 2026, 22:10
В Укренерго назвали графіки відключень на 17 жовтня
16 жовтня 2026, 21:35
Майже 30 атак за день: на Дніпропетровщині загинула жінка, пошкоджені будинки й підприємство
16 жовтня 2026, 21:04
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Микола Княжицький
Микола Княжицький
Вадим Денисенко
Всі блоги »