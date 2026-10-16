Росія атакувала митний термінал у Ковелі: є постраждалий
У Ковелі на Волині внаслідок російської атаки безпілотників загорілися близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Також під удар потрапив місцевий митний термінал. Відомо про одного постраждалого
Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк, передає RegioNews.
За його словами, Волинська область продовжує перебувати під атакою російських ударних безпілотників типу "Шахед", зокрема реактивних.
Крім того, у Луцьку повторно зазнало удару підприємство з іноземними інвестиціями.
Очільник ОВА закликав жителів області залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що в Луцьку внаслідок російської атаки безпілотників по цивільних об’єктах 14 жовтня загинули шестеро людей, ще 12 постраждали. Серед травмованих — дитина.