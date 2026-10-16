В Укренерго назвали графіки відключень на 17 жовтня

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Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

17 жовтня в Україні будуть застосовуватись такі обмеження електроенергії:

• 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України;



• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2,5 черг) у частині областей.

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - кажуть енергетики.

Нагадаємо, що увечері 16 жовтня Укренерго запровадило аварійні відключення. Причина - наслідки російських атак.