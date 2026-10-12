Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 12 октября РФ атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 и 121 ударным БпЛА типа Shahed (76 из них – реактивные), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 89 российских беспилотников.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в Песочине в Харьковской области в результате ракетного удара РФ погибли три человека: 16-летний парень, 19-летняя девушка и 51-летняя женщина. По меньшей мере, 22 человека пострадали.