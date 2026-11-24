Фото: Національна поліція

У Козятині правоохоронці затримали 27-річного жителя Івано-Франківської області, який під час дорожнього конфлікту вистрелив у іншого водія. Причиною стало дальнє світло фар

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 20 листопада близько 22:10 неподалік місцевого автовокзалу.

Між двома водіями виник конфлікт, під час якого один із чоловіків дістав травматичну зброю та вистрелив у бік 39-річного жителя Козятина.

Унаслідок пострілу потерпілий дістав поранення обличчя. Його госпіталізували до медичного закладу. Наразі стан чоловіка стабільний, загрози його життю немає.

Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, причетного до стрілянини. Ним виявився 27-річний житель Івано-Франківської області.

Обставини події та правову кваліфікацію дій затриманого уточнюють правоохоронці.

Нагадаємо, в Харкові між водіями автомобілів Honda та Toyota виник конфлікт, під час якого чоловіки стріляли один в одного. Внаслідок інциденту пошкоджені обидві автівки. До медиків учасники конфлікту не зверталися.