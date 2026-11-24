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У ніч на 24 листопада російські війська атакували 11 областей України. Під ударами опинилися житлові будинки, об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури, а також цивільні підприємства

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

У Запоріжжі російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по житлових кварталах. Загинули двоє людей, ще 44 постраждали, серед них – діти. Пошкоджені десять будинків.

На Житомирщині та Рівненщині росіяни атакували електропідстанції, на Чернігівщині – залізничну інфраструктуру, а на Кіровоградщині – газотранспортну інфраструктуру.

У Житомирі, а також у Миколаївській, Одеській та Сумській областях пошкоджені житлові будинки.

На Дніпропетровщині та Харківщині внаслідок ударів російських безпілотників постраждали люди.

На місцях атак працюють рятувальники, медики, поліцейські, енергетики та комунальники. Триває ліквідація наслідків ударів.

Нагадаємо, станом на 24 листопада внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру частина споживачів у п'яти областях України залишається без світла.