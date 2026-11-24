Фото: ОВА

У вівторок, 24 листопада, в Одесі внаслідок російського обстрілу була пошкоджена будівля міської лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Пацієнти та персонал, на щастя, не постраждали.

У будівлі медакладу вибиті вікна, пошкоджені фасад та внутрішні стіни. Попри пошкодження, лікарня продовжує надавати медичну допомогу в повному обсязі.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Нагадаємо, вранці 24 листопада російський дрон впав на територію дитсадка у Кіровоградській області. Будівля зазнала пошкоджень.