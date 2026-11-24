Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який за 100 тисяч доларів обіцяв військовозобов'язаному працевлаштування в українському дипломатичному представництві за кордоном

Про це повідомили в Національній поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік представлявся посадовцем із кадрового резерву профільного відомства та запевняв, що має вплив на відповідальних службовців. Він стверджував, що кандидат уже пройшов необхідну перевірку для роботи в дипломатичному представництві.

За свої послуги фігурант вимагав 100 тисяч доларів, які просив підготувати у трьох валютах – доларах США, швейцарських франках та євро.

Згодом чоловік наполіг на негайній передачі завдатку в розмірі 20 тисяч доларів. Він переконував кандидата, що без цих коштів не розпочне оформлення документів, а зволікання нібито призведе до втрати можливості отримати посаду.

19 листопада правоохоронці затримали його в одному зі столичних кафе під час отримання грошей.

Того ж дня чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, на Київщині завідувачу кафедри одного із закладів вищої освіти повідомили про підозру у зловживанні впливом. Доктор педагогічних наук за 8 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаному посприяти у працевлаштуванні до університету, що мало дати йому підстави для отримання відстрочки від мобілізації.