Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

23 листопада та в ніч на 24 листопада Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах російської армії на території Брянської області РФ та Донеччини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Брянщині, поблизу Берестка, уражено місце зосередження вантажівок російського підрозділу, які використовували для доставки боєприпасів, пального та продовольства на передову.

На Донеччині, в районі Новоукраїнки, українські військові уразили переправу через річку Вовча, яку російська армія використовувала для перекидання особового складу та техніки.

Нагадаємо, протягом 20 листопада та в ніч проти 21 листопада Сили оборони України уразили склад боєприпасів, два пункти управлінняросійських військ та автомобільний міст через Сіверський Донець.