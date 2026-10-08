Сотні дронів та ракет: як РФ планує знищити енергосистему України перед зимою

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Журналісти "Схем" отримали копію документа РФ, у якому йдеться про можливу стратегію ударів по енергетичній та комунальній інфраструктурі України. Зокрема, відомо про приблизну кількість ракет та дронів, які росіяни планують спрямувати проти України

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Копія документа була отримана журналістамип від джерел у Силах оборони України та детально проаналізували його зміст. За даними ЗМІ, це російські розрахунки, які спрямовані на скорочення постачання світла й тепла у великих українських містах до 90%.

У цьому документі є аналіз української енергосистеми та розрахунки, скільки дронів та ракет потрібно для ураження конкретних об'єктів. Зокрема, визначено близько 60 ключових об'єктів. Це ГЕС, АЕС та інтерконекторів, до переліку потрапили теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, підстанції, котельні, насосні та очисні станції й інші об’єкти державної та комунальної інфраструктури.

Росіяни розрахували кількість озброєння для ураження різних типів цілей. Це безпілотники "Молнія", "Герань" та "Дань-Т/Бандероль", авіабомби ФАБ і балістичні ракети "Кинджал" та "Іскандер-М".

Згідно з цими розрахунками, ураження 12 ключових підстанцій у Києві, Харкові та Одесі нібито може призвести до припинення до 90% електропостачання цих міст.

При цьому експерти зауважили журналістам, що цей документ не обов'язково є остаточним планом бойового застосування, а ймовірно - лише розрахунком можливих сценаріїв.

Нагадаємо, РФ останнім часом також б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів. При цьому експерти пояснювали, чи буде в Україні дефіцит пального.