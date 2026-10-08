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08 октября 2026, 21:50

Сотни дронов и ракет: как РФ планирует уничтожить энергосистему Украины перед зимой

08 октября 2026, 21:50
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Фото из открытых источников
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Журналисты "Схем" получили копию документа РФ, в котором говорится о возможной стратегии ударов по энергетической и коммунальной инфраструктуре Украины. В частности, известно о приблизительном количестве ракет и дронов, которые россияне планируют направить против Украины

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

Копия документа была получена журналистами от источников в Силах обороны Украины и детально проанализировали его содержание. По данным СМИ, это российские расчеты, направленные на сокращение поставок света и тепла в крупных украинских городах до 90%.

В этом документе есть анализ украинской энергосистемы и расчеты, сколько дронов и ракет нужно для поражения конкретных объектов. В частности, определено около 60 ключевых объектов. Это ГЭС, АЭС и интерконнекторы, в перечень попали теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали, подстанции, котельные, насосные и очистные станции и другие объекты государственной и коммунальной инфраструктуры.

Русские рассчитали количество вооружения для поражения разных типов целей. Это беспилотники "Молния", "Герань" и "Дань-Т/Бандероль", авиабомбы ФАБ и баллистические ракеты "Кинжал" и "Искандер-М".

Согласно этим расчетам, поражение 12 ключевых подстанций в Киеве, Харькове и Одессе якобы может привести к прекращению до 90% электроснабжения этих городов.

При этом эксперты отметили журналистам, что этот документ не обязательно окончательный план боевого применения, а вероятно - лишь расчет возможных сценариев.

Напомним, РФ в последнее время также бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров . При этом эксперты объясняли, будет ли в Украине дефицит горючего.

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