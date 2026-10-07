Нардепку Скороход судитимуть за хабар в чверть мільйона доларів

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Прокурор САП направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт у справі щодо народної депутатки Анни Скороход та її помічника. Йдеться про злочинну групу, яка просила з підприємця хабар

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

Анна Скороход, за даними слідства, організувала діяльність злочинної групи. Зловмисники запропонували підприємцю вирішити питання щодо застосування санкцій РНБО до конкурентів. За це вони просили 250 тисяч доларів.

Після сплати частини хабаря у розмірі 125 тисяч доларів "клієнт" отримав запевнення, що ці гроші передадуть представникам РНБО. Фактично такої передачі не було, і РНБО не ухвалила потрібне рішення про санкції.

Нагадаємо, СБУ, НАБУ та САП викрили в Києві організовану злочинну групу, очолювану народною депутаткою Анною Скороход. Її підозрювали в отриманні хабара. За версією слідства, Анна Скороход організувала діяльність злочинної групи та виступала "гарантом домовленості" щодо застосування санкцій РНБО для компанії-конкурентки.