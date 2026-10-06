Депутата Гончаренко внесли в базу "Миротворец"
Алексей Гончаренко недавно получил немало критики по поводу его высказываний о переговорах с РФ. Теперь его имя внесли в базу "Миротворец"
Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.
В базе "Миротворца" депутата назвали "профессиональным провокатором" и "политическим популистом". Алексею Гончаренко приписывают:
- осознанные системные умышленные действия, направленные на деморализацию общества;
- системные действия в пользу российско-фашистских захватчиков, направленные на срыв мобилизационных мер в Украине.
Напомним, ранее депутат Алексей Гончаренко публиковал в Telegram-канале серию сообщений. В частности, речь шла о том, что с РФ нужно договариваться. Он заявил, что договориться сразу о мире невозможно, но нужно договариваться с россиянами постепенно.
После этого во фракции "Европейская солидарность" заявили, что прекращают общий политический путь с депутатом.
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