Росіяни атакували дронами пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою: є загиблі та поранені
У ніч на 9 вересня російські війська завдали удару безпілотниками по міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче", розташованому на кордоні з Молдовою в Одеській області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та Держприкордонслужбу.
Ворожі дрони влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію, спричинивши пожежі.
Внаслідок атаки загинули двоє цивільних, які перебували поблизу КПП, ще троє людей дістали поранень. Ще 16 людей рятувальники евакуювали автобусами до безпечного місця для тимчасового розміщення.
Наразі оформлення громадян та транспортних засобів на цьому напрямку тимчасово призупинено.
За інформацією ДСНС, внаслідок ворожої атаки пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа.
На місці працюють всі екстрені та профільні служби, суміжну сторону поінформовано про ситуацію.
Нагадаємо, вночі 1 вересня російські війська завдали чергового удару по території Одеської області. Внаслідок обстрілу міжнародний пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив свою роботу.