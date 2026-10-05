"Ніка" проти реактивних "шахедів": Зеленський розповів про нову ракету

Фото: Офіс Президента

Про це, як інформує Суспільне, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає RegioNews.

За його словами, найближчим часом нову ракету мають випробувати.

"З'являється у нас нова мала ракета "Ніка" проти реактивних шахедів. Всі позитивно, німці і ми, позитивно реагуємо. Там буде випробування. Поки що дивимось, що може бути позитив", – сказав президент.

Також Зеленський повідомив про успішне випробування нового українсько-німецького перехоплювача "Спис".

Окрім цього, для захисту від реактивних БпЛА в Києві вже встановили понад 12 спеціальних турелей. Ще вісім таких установок планують встановити в Київській області.

"Будуть десятки цих турелей на різних об'єктах, і будемо захищати, як можемо", – зазначив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський показав відео з українською тактичною балістикою. Ракета FP-7 має дальність ураження до 250 кілометрів та бойову частину близько 200 кілограмів. Повідомлялось, що ця ракета здатна розвивати швидкість до 1500 метрів на секунду.