Міноборони заявило про ураження понад 51% потужностей НПЗ РФ

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Понад 51% нафтопереробних потужностей Росії наразі виведено з ладу внаслідок далекобійних ударів Сил безпеки та оборони України

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

За словами міністра оборони Євгенія Хмари, наслідки нещодавніх атак оцінили розвідка, аналітики Генерального штабу та Міноборони. Він зазначив, що удари є частиною системних дій, спрямованих на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії.

Серед нещодавно уражених об'єктів у Міноборони назвали Московський, Ярославський, КИНЕФ, Усть-Лугу, Пермський, Ільський, Саратовський та Сизранський нафтопереробні заводи.

У відомстві наголосили, що наслідки українських операцій не завжди помітні одразу, однак ефект від ураження об'єктів накопичується.

"51% уражених нафтопереробних потужностей – суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ", – заявив Євгеній Хмара.

У Міноборони також повідомили, що одним із пріоритетів залишається розвиток далекобійних ударних дронів. За даними відомства, цього року виробництво та закупівлі таких засобів ураження збільшили втричі.

У міністерстві заявили, що надалі планують масштабувати спроможності далекобійних ударів.

Нагадаємо, протягом 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ. Зокрема, були уражені районі Донецька – місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.