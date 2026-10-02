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02 жовтня 2026, 11:18

Зеленський закликав посилити санкції проти РФ: "Кожен російський дрон реально зупинити"

02 жовтня 2026, 11:18
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Фото: Національна поліція
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Російське виробництво дронів і ракет досі критично залежить від іноземних компонентів, попри спроби Москви повністю локалізувати їхнє виготовлення

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, ланцюги постачання проходять через Європу, США, Китай, Японію та інші країни. Компоненти від відомих виробників продовжують потрапляти до Росії.

"Кожен російський дрон реально зупинити ще на виробничій лінії", – наголосив Зеленський.

Президент закликав країни, через які проходять відповідні ланцюги постачання, посилити контроль і санкційний тиск на Росію.

"Якщо Кремль обрав більше ударів, санкції мають працювати й посилюватися", – заявив він.

Зеленський також повідомив, що цієї ночі Росія запустила по Україні понад 100 ударних дронів, майже половина з яких – реактивні. Більшість безпілотників українські військові знешкодили, однак є влучання.

Також під ударами опинилися Херсон, Харків, Краматорськ, Суми, Дніпропетровщина, Одещина, Київщина, Полтавщина та Рівненщина.

Нагадаємо, у Києві внаслідок влучання БпЛА у 25-поверхівку загинула 24-річна дівчина. Ще двоє мешканців постраждали: 49-річну жінку госпіталізували з отруєнням продуктами горіння, а 33-річний чоловік отримав опіки і перебуває у важкому стані.

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