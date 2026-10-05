"Ника" против реактивных "шахедов": Зеленский рассказал о новой ракете

Фото: Офис Президента

Об этом, как информирует Суспильне, сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает RegioNews.

По его словам, в ближайшее время новую ракету испытают.

"Появляется у нас новая малая ракета "Ника" против реактивных шахедов. Все положительно, немцы и мы, положительно реагируем. Там будет испытание. Пока смотрим, что может быть позитив", – сказал президент.

Также Зеленский сообщил об успешном испытании нового украинско-германского перехватчика "Спыс".

Кроме того, для защиты от реактивных БпЛА в Киеве уже установили более 12 специальных турелей. Еще восемь таких установок планируется установить в Киевской области.

"Будут десятки этих турелей на разных объектах, и будем защищать, как можем", – отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский показал видео с украинской тактической баллистикой. Ракета FP-7 имеет дальность поражения до 250 километров и боевую часть около 200 килограммов. Сообщалось, что ракета способна развивать скорость до 1500 метров в секунду.