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Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові завдали ударів по об’єктах, пов’язаних із російською військовою інфраструктурою

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

"Цієї доби наша далекобійність ефективно спрацювала по об’єктах, що працюють на воєнну машину агресора", – написав президент.

За його словами, українські удари досягли Самарського регіону Росії, а також позицій ворога із розрахунками "Іскандерів" у Брянській області.

Окремо президент повідомив про "нові результати" українських сил у Чорному морі, не зазначивши деталей.

Нагадаємо, 30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові уразили склади БпЛА "Рубікон" та арсенал озброєння окупантів.