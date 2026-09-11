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11 вересня 2026, 19:39

Духовний наставник Путіна отримав підозру: у СБУ розповіли деталі

11 вересня 2026, 19:39
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Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки та Офіс Генпрокурора заочно повідомили про підозру митрополиту Російської православної церкви Георгію Шевкунову, відомому як Тихон

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, він підтримує збройну агресію РФ проти України та виправдовує воєнні злочини російських військових.

У СБУ зазначили, що Шевкунов є духовним наставником Володимира Путіна та одним із провідних ідеологів кремлівського режиму.

Митрополит одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та закликав сприяти збройним формуванням країни-агресора.

У 2023 році Шевкунова призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ на території окупованого Криму. На цій посаді він, за даними правоохоронців, використовував можливості єпархії для поширення російської пропаганди та ідеології рашизму.

Крім того, Тихон регулярно виступає публічно, де виправдовує обстріли українських міст та закликає до подальшої окупації території України.

Фахова експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, за даними слідства, факти інформаційно-підривної діяльності митрополита в інтересах РФ.

На підставі зібраних доказів Шевкунову заочно повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ч. 3 ст. 436-2 – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників.

Наразі тривають заходи для притягнення митрополита до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва визнав місцевого священнослужителя винним у виправдовуванні збройної агресії РФ. У 2022 та 2024 роках він писав у Facebook, що причиною війни нібито є гріхи українців і росіян, а для її завершення всім потрібно покаятися.

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СБУ Офіс генпрокурора підозра Путін митрополит духовний наставник
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