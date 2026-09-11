У Києві РФ вдруге атакувала офісні будівлі

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Окупанти продовжують бити по українській столиці. Увечері 11 вересня ворог вдруге вдарив по офісній будівлі

Про це повідомив мер Києва, передає RegioNews.

Вибух пролунав у Подільському районі столиці. Там у 5-поверхову офісну будівлю влучив російський дрон. Внаслідок повторного удару сталась пожежа. Вогонь охопив і склади поруч.

Слід зазначити, що також ще вдень російські обстріли пошкодили автомобіль швидкої допомоги, який прямував на виклик. На щастя, медики не постраждали.

Нагадаємо, раніше під час російської атаки зафіксували влучання по ще одній автозаправній станції. Йдеться про АЗС у Подільському районі столиці.