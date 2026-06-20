Реакція на рішення Польщі: Зеленський повернув орден Білого Орла

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому, який раніше ухвалив рішення позбавити українського лідера цієї нагороди

Про це український президент повідомив у своїх соцмережах, передає RegioNews.

Зеленський опублікував фото з відділення "Нової пошти", де видно, що орден був надісланий на адресу канцелярії президента Польщі. Отримувачем зазначено Кароля Навроцького.

За словами президента, орден Білого Орла є символом найвищої довіри Речі Посполитої та особливого зв’язку з польською державою, який передбачає повагу до цінностей і внеску у спільну історію.

Зеленський наголосив, що Україна вдячна польському народу за підтримку у війні проти Росії та продовжить співпрацю з Варшавою задля спільної безпеки в регіоні.

Водночас він підкреслив, що Україна відкрита до діалогу щодо складних сторінок історії та прагне уникати нових конфліктів між народами.

Зеленський також зазначив, що нагороду, яку у 2023 році вважали адресованою українському народу та його армії, нині повернуто польській стороні.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА.

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу Президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

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