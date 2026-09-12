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У Києві військовий у СЗЧ під час сварки на дитячому майданчику вбив чоловіка
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12 вересня 2026, 13:49

У Києві військовий у СЗЧ під час сварки на дитячому майданчику вбив чоловіка

12 вересня 2026, 13:49
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Фото: поліція
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Після скоєного зловмисник переховувався за різними адресами, орендуючи квартири подобово

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Подія сталася на початку вересня на вулиці Мрії у Шевченківському районі столиці. Тоді до поліції звернувся перехожий, який виявив на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 44-літній місцевий мешканець, у якого судмедексперт виявив ножове поранення серця.

Поліцейські з'ясували, що на вулиці між чоловіком та його товаришем виникла сварка під час спільного розпивання алкоголю. Під час конфлікту фігурант пішов додому, взяв ніж, повернувся на майданчик і завдав киянину смертельного удару в серце, після чого втік. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-літній киянин – військовослужбовець у СЗЧ. Його розшукали через кілька днів. Він переховувався за різними адресами, в орендованих подобово квартирах.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Одещині п'яний військовий у СЗЧ стріляв у тещу з автомата. Жінка дістала важкі проникаючі вогнепальні поранення. У чоловіка вилучили арсенал зброї.

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