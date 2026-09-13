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Наразі між Україною та РФ не триває офіційний переговорний процес. Проте й майбутньому ймовірні перемовини також за участі США

Про це повідомляє "Цензон.НЕТ", передає RegioNews.

За словами речника російського диктатора Дмитра Пхєскова, мирні переговоги можуть знову відновитись уже в жовтні. Йдеться про тристоронні переговори між Україною, РФ та США. При цьому точних деталей ще не розкривають.

Нагадаємо, що раніше у Пєскова вчергове питали про зустріч Володимира Зеленського з диктатором Путіна. Проте Пєсков назвав цю зустріч неможливою, якщо тільки президент України не має готовності до зустрічі у Москві. Українська влада раніше публічно говорила про можливість зустрічі на "нейтральній території", проте ані Путін, ані його представники не погодились.