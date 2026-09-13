Дизель за 100 гривень: ціни на АЗС зрушились, скільки коштує повний бак

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Бензин в Україні продовжує дорожчати. На вихідних особливо відчутно зріс у ціні дизель

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає RegioNews.

У неділю, 13 вересня, на українських АЗС змінились цінники. Найбільш відчутно зросли ціни на Укрнафті. Також на SOCAR дизель NANO Extro вже коштує 100 гривень за літр.

Середні ціни на популярних АЗС:

OKKO: бензин Pulls 95 – 90,90 гривні, дизель Євро – 98,90 гривні, газ – 44,90 гривні.

WOG: бензин 95 Mustang – 90,90 гривні, дизель Євро-5 – 97,90 гривні, газ – 45,50 гривні.

SOCAR: бензин NANO 95 – 91,90 гривні, дизель NANO Extro – 100 гривень, газ – 44,90 гривні.

"Укрнафта": бензин А-95 – 82,90 гривні, дизель – 93,90 гривні, газ – 42,90 гривні.

Скільки коштує заправити повний бак:

Авто повним баком на 50 літрів - на OKKO за бензин Pulls 95 доведеться заплатити 4 545 гривень, за дизель Євро – 4 945 гривень, а за газ – 2 245 гривень;

На WOG 50 літрів бензину 95 Mustang обійдуться у 4 545 гривень, дизеля Євро-5 – у 4 895 гривень, а газу – у 2 275 гривень;

На "Укрнафті" - бензин А-95 за 4 145 гривень, дизель коштуватиме 4 695 гривень, а автогаз – 2 145 гривень.

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.