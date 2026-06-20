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20 червня 2026, 10:39

Скандал між Києвом і Варшавою: Буданов і Сибіга відмовилися від польських нагород

20 червня 2026, 10:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявили про відмову від державних нагород Республіки Польща

Про це вони повідомили у своїх дописах у соціальних мережах, передає RegioNews.

Це сталося після рішення президента Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Андрій Сибіга назвав це рішення стратегічною помилкою Варшави, яка, на його думку, грає на користь Москві. Він зазначив, що не бачить можливості надалі зберігати Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею", яким його було нагороджено у 2022 році, та заявив про намір повернути відзнаку польській стороні.

"Справа не в орденах, а в ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги – навіть коли йдеться про складні та проблемні теми. А це передбачає, що ми поважаємо рішення одні одних навіть тоді, коли не погоджуємося з ними. "Погоджуємося не погоджуватися" як-то кажуть", – наголосив глава МЗС.

Кирило Буданов, зі свого боку, назвав рішення польського президента недружнім кроком щодо українського народу та застеріг, що воно може бути використане російською пропагандою. Він наголосив, що Україна поважає право кожного народу на власне бачення історії, але очікує взаємності у ставленні до своєї національної пам’яті.

Керівник Офісу Президента також зазначив, що Орден Білого Орла досі формально не позбавлено італійського диктатора Беніто Муссоліні. У зв’язку з рішенням Варшави він оголосив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", отриманого торік.

Посол України в Польщі Василь Боднар також заявив, що поверне свою нагороду – Кавалерський хрест ордена "За заслуги Республіки Польща". Він підкреслив, що, попри складність рішення, не може погодитися з позбавленням Володимира Зеленського найвищої польської державної відзнаки.

Нагадаємо, скандал виник після того, як президент України присвоїв одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування на честь Героїв УПА, пояснивши це рішення бажанням відновити історичні традиции української армії.

У Польщі це викликало гостру реакцію через історичну оцінку діяльності УПА, яку значна частина польського суспільства пов'язує з Волинською трагедією 1943 року.

19 червня Навроцький ухвалив рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла на тлі цього скандалу.

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Україна Польща скандал Буданов Кирило Олексійович Зеленський Володимир Сибіга Андрій Іванович Варшава нагорода Орден Білого Орла
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