На Полтавщині підліток на мотоциклі влетів в іномарку
Аварія сталась 12 вересня близько 15:40 на автодорозі «Полтава-Олександрія» поблизу села Андрійки Кременчуцького району. Поліція розпочала розслідування
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Попередньо, зіткнулись 24-річний водій JEEP RENEGADE та мотоцикл GEON, яким керував 16-річний хлопець. Внаслідок ДТП мотоцикліста з травмами госпіталізували.
"За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, ввечері 10 вересня на Сумщині автомобіль перекинувся у кюветі. Водій загинув на місці, пасажирку госпіталізували.