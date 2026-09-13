У Краматорську російський дрон влучив у авто: є загиблі

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Про це повідомили в Донецькій ОВА, передає RegioNews.



Відомо, що росіяни цілеспрямовано атакували дронором цивільне авто в центрі міста. На місці удару працюють екстрені служби.



На жаль, внаслідок атаки загинули дві людини. Ще четверо місцевих жителів отримали поранення.

Нагадаємо, 12 вересня росіяни атакували залізницю на Волині та у Фастові на Київщині. У Луцьку поцілили дроном по пасажирському потягу.