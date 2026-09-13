У Херсоні росіяни вбили дроном чоловіка прямо на вулиці
Зранку 13 вересня росіяни атакували Херсон. На жаль, загинув місцевий житель
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Зранку 13 вересня росіяни атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Відомо, що в момент атаки він знаходився на вулиці.
Нагадаємо, вночі 12 вересня росіяни вдарили по підприємству у Звягельському районі на Житомирщині. Рятувальники ліквідували пожежу.
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