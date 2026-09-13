У Херсоні росіяни вбили дроном чоловіка прямо на вулиці

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Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.



Зранку 13 вересня росіяни атакували Корабельний район Херсона. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Відомо, що в момент атаки він знаходився на вулиці.

Нагадаємо, вночі 12 вересня росіяни вдарили по підприємству у Звягельському районі на Житомирщині. Рятувальники ліквідували пожежу.