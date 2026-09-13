Прикордонники знищили російських дронів на півмільйона доларів

Фото: ДПСУ

Прикордонники показали свіжі кадри з Південно-Слобожанського напрямку. Там українські захисники знищили російських дронів на сотні тисяч доларів

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Українські військові знищили чотири безпілотники "Молнія", три FPV-дрони та по одному дрону "Суперкам" та "Скат-350М". Це сталось ще до того, як росіяни змогли виконати "завдання". Лише "Суперкам" та Скат-350М" коштують близько 480 тисяч доларів.

"Кожен знищений БпЛА — це відвернений удар по позиціях, інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше прикордонники показували, як українські дрони знищили російський "Град".