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13 вересня 2026, 16:35

На Львівщині водій збив дитину на електроскутері

13 вересня 2026, 16:35
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась 12 вересня в одному з селищ Львівського району. Постраждав школяр

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 44-річний водій Polestar збив електроскутер, яким керував 11-річний хлопчик. Внаслідок ДТП дитину з травмами госпіталізовали.

Правоохоронці розпочали розслідування. Водію може загрожувати обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Нагадаємо, ввечері 10 вересня на Сумщині автомобіль перекинувся у кюветі. Водій загинув на місці, пасажирку госпіталізували.

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