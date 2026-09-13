На Львівщині водій збив дитину на електроскутері
Аварія сталась 12 вересня в одному з селищ Львівського району. Постраждав школяр
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
Попередньо, 44-річний водій Polestar збив електроскутер, яким керував 11-річний хлопчик. Внаслідок ДТП дитину з травмами госпіталізовали.
Правоохоронці розпочали розслідування. Водію може загрожувати обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.
Нагадаємо, ввечері 10 вересня на Сумщині автомобіль перекинувся у кюветі. Водій загинув на місці, пасажирку госпіталізували.
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