На Львівщині водій збив дитину на електроскутері

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 12 вересня в одному з селищ Львівського району. Постраждав школяр

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, 44-річний водій Polestar збив електроскутер, яким керував 11-річний хлопчик. Внаслідок ДТП дитину з травмами госпіталізовали.



Правоохоронці розпочали розслідування. Водію може загрожувати обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Нагадаємо, ввечері 10 вересня на Сумщині автомобіль перекинувся у кюветі. Водій загинув на місці, пасажирку госпіталізували.