Чому Україні та Польщі не варто воювати орденами

Рішення Президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – безвідповідальне, помилкове й показує ставлення не до президента, а до України

Рішення Президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – безвідповідальне, помилкове й показує ставлення не до президента, а до України

Фото: з відкритих джерел

Воно буде мати, на жаль, великі негативні наслідки. Орден вручався як символ ставлення до народу України, його героїчного супротиву і по-суті прикриття від цієї ж навали сусідньої Польщі. І вручив його Анджей Дуда, на той час Президент Польщі.

Рано чи пізно цей орден повернуть Володимиру Зеленському, і всі згадають цей епізод як "постріл Кароля Навроцького собі в ногу", але свою роль в підігруванні третій стороні – нашим московським ворогам, воно неодмінно зіграє, а значить загине більше українців і поляків, життя яких можна було би зберегти.

Водночас, різкі кроки з боку українців, на кшталт повернення отриманих раніше польських орденів вважаю надто емоційними й такими, що лише підігріватимуть скандал й підкидатимуть хмизу в вогнище кризи українсько-польських взаємовідносин, що стрімко розпалюється.

Можна повернути і головне – НЕ ПРИЙМАТИ ОРДЕНИ від Кароля Навроцького, але при чому тут нагороди, які від імені народу Польщі вручали його попередники?!

Не робіть цього! Це швидко перейде в наступні такого ж штибу "обміни". Почнете забирати й віддавати ордени – все швидко перекинеться на пам'ятники... а там і до блокування кордонів недалеко. Ми вже такі сценарії з польської сторони бачили...

Кожний народ має право на своїх героїв. При цьому, ми – сусіди з непростою історією, але зараз і в майбутньому народи України й Польщі в одному човні. У нас спільні вороги, й спільні партнери, і, вірю, спільне велике майбутнє.

А політики приходять і йдуть. Добросусідство народів їм не зламати!