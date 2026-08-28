10 тисяч за інвалідність: на Запоріжжі викрили лікаря-хабарника

Фото: Національна поліція

У Запорізькій області викрили лікаря, який організував схему. Він обіцяв за 10 тисяч доларів допомогти оформити інвалідність

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

33-річний лікар-невролог обіцяв чоловікові за хабар "допомогти" втановити групу інвалідності, яка мала стати підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

В результаті протягом кількох місяців медик організовував медичні консультації та необхідні обстеження. Також він вносив до документації дані про захворювання, якого насправді не було. За свої "послуги" медик просив 10 тисяч доларів.

Для конспірації лікар організував передачу грошей через сторонніх осіб, яких залучив як кур’єрів. Тепер йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.