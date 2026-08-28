"Це занадто": Буданов виступив проти образ військових під час протестів

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Буданов обурений гаслами "Сирський – чорт" і "Хмара – чорт" на протестах. На його думку, не можна використовувати гасла, які ображають військових

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає протести в Україні ознакою демократії, але засуджує використання під час них гасел, які ображають військових.

"Так мені різануло це все, знаєте... Абсолютно відходячи від контексту, що і як там відбувалось… Але коли люди несуть картонки, на яких написано "Хмара – чорт", ну, вибачте, це занадто. Ну, яке ви маєте право взагалі такі речі казати? Він – реально офіцер, який воював, на відміну від того, хто ніс ту картонку. Яке ти навіть моральне право маєш так казати?...

Коли (Сирський – ред.) звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, хіба не ті самі люди кричали йому: "Сирський – красава!", "Наш герой" і так далі. А тепер оце він чортом став?... Були гарні сторони, були помилки. І це абсолютно нормально. Ніхто в нас не безгрішний", – заявив Буданов в інтерв'ю для єдиного телемарафону.

Керівник ОП також назвав протести ознакою демократичного суспільства, адже при тоталітаризмі таке було б неможливим. Та й в Україні, за словами генерала, тоталітарні режими не приживаються. "(Протести – ред.) – це одна з ознак того, що суспільство у нас є демократичним. І те, що всі події відбуваються, значить те, що з корупцією борються", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, що раніше, як повідомляли ЗМІ, громадська організація "Захист Держави" назвала неприпустимим використання під час вуличних акцій образливих виразів на кшталт "Сирський – чорт" і "Хмара – чорт" і закликала не втягувати військо в політичний конфлікт.

"Сирський – чорт". "Хмара – чорт". Це неприпустимо! Наступним стане будь-хто з героїв війни, чиє прізвище виявиться комусь незручним. Генерал Буданов або хтось інший з тих, кого сьогодні країна вважає героями. ГО "Захист Держави" заявляє: політичний конфлікт не можна переносити на армію і на героїчних людей. Образа на адресу військового під час війни це не форма протесту… Українські військові не мають ставати мішенню в суперечках про посади і заручниками політичних чи управлінських амбіцій окремих людей. Тим більше під час війни. І тим більше з площі, коли образи адресують тим, завдяки кому країна вистояла", – йдеться у відповідній заяві.

У "Захисті Держави" додали, що ГО захищає не посади та прізвища, а принцип: армія не є стороною політичного конфлікту й не може бути втягнута в нього.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов висловився проти ідеї зменшення мобілізаційного віку, зокрема щодо призову громадян віком 18-25 років.