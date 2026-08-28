14:45  28 серпня
На Миколаївщині знайшли "рейсовий мікроавтобус" для ухилянтів
10:45  28 серпня
Смертельна ДТП у Кривому Розі: тіло загиблого затиснуло під автомобілем
07:50  28 серпня
На Львівщині службова собака знайшла тіло зниклого чоловіка
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2026, 21:05

"Це занадто": Буданов виступив проти образ військових під час протестів

28 серпня 2026, 21:05
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Буданов обурений гаслами "Сирський – чорт" і "Хмара – чорт" на протестах. На його думку, не можна використовувати гасла, які ображають військових

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає протести в Україні ознакою демократії, але засуджує використання під час них гасел, які ображають військових.

"Так мені різануло це все, знаєте... Абсолютно відходячи від контексту, що і як там відбувалось… Але коли люди несуть картонки, на яких написано "Хмара – чорт", ну, вибачте, це занадто. Ну, яке ви маєте право взагалі такі речі казати? Він – реально офіцер, який воював, на відміну від того, хто ніс ту картонку. Яке ти навіть моральне право маєш так казати?...

Коли (Сирський – ред.) звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, хіба не ті самі люди кричали йому: "Сирський – красава!", "Наш герой" і так далі. А тепер оце він чортом став?... Були гарні сторони, були помилки. І це абсолютно нормально. Ніхто в нас не безгрішний", – заявив Буданов в інтерв'ю для єдиного телемарафону.

Керівник ОП також назвав протести ознакою демократичного суспільства, адже при тоталітаризмі таке було б неможливим. Та й в Україні, за словами генерала, тоталітарні режими не приживаються. "(Протести – ред.) – це одна з ознак того, що суспільство у нас є демократичним. І те, що всі події відбуваються, значить те, що з корупцією борються", – зазначив Буданов.

Нагадаємо, що раніше, як повідомляли ЗМІ, громадська організація "Захист Держави" назвала неприпустимим використання під час вуличних акцій образливих виразів на кшталт "Сирський – чорт" і "Хмара – чорт" і закликала не втягувати військо в політичний конфлікт.

"Сирський – чорт". "Хмара – чорт". Це неприпустимо! Наступним стане будь-хто з героїв війни, чиє прізвище виявиться комусь незручним. Генерал Буданов або хтось інший з тих, кого сьогодні країна вважає героями. ГО "Захист Держави" заявляє: політичний конфлікт не можна переносити на армію і на героїчних людей. Образа на адресу військового під час війни це не форма протесту… Українські військові не мають ставати мішенню в суперечках про посади і заручниками політичних чи управлінських амбіцій окремих людей. Тим більше під час війни. І тим більше з площі, коли образи адресують тим, завдяки кому країна вистояла", – йдеться у відповідній заяві.

У "Захисті Держави" додали, що ГО захищає не посади та прізвища, а принцип: армія не є стороною політичного конфлікту й не може бути втягнута в нього.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов висловився проти ідеї зменшення мобілізаційного віку, зокрема щодо призову громадян віком 18-25 років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Хмара Євгеній Леонідович Буданов Кирило Олексійович Сирський Олександр Станіславович
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Затримання Олександра Ширшина у Харкові: екскомандир батальйону 47 ОМБр заявляє про підкинуті наркотики, в Нацполіції обіцяють перевірку
28 серпня 2026, 21:59
Спецоперація "Форест Гамп": підозру від НАБУ отримав екс-депутат з Дніпропетровщини
28 серпня 2026, 21:35
Масований удар по Дніпропетровщині: понад 20 атак за добу, вісьмох людей поранено
28 серпня 2026, 21:30
На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей та 17 отримали поранення
28 серпня 2026, 20:57
Конфлікт із ТЦК на Волині: у Ковелі водій буса наїхав на військового та пошкодив службові авто
28 серпня 2026, 20:38
Росія знищила склад YASNO з обладнанням для сонячних електростанцій
28 серпня 2026, 20:15
Михайло Федоров став радником міністра оборони, але не в Україні
28 серпня 2026, 20:00
Смертельна нічна ДТП на Рівненщені: зіткнулися два мотоцикли, загинув 15-річний підліток
28 серпня 2026, 19:57
Знімала військову частину з вікна: у Хмельницькому агентку ФСБ засудили до 15 років тюрми
28 серпня 2026, 19:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »