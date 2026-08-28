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28 серпня 2026, 21:55

"Свекруха подарувала": у судді з Києва знайшли елітні іномарки та сотні тисяч доларів, але їй повірили

28 серпня 2026, 21:55
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Фото з відкритих джерел
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Колегія №2 Вищої кваліфкомісії суддів за підсумками співбесіди визнала суддю Дарницького суду Києва Олена Рудюк такою, що здатна здійснювати правосуддя у Київському апеляційному суді. При цьому вона пояснила покупку коштовних товарів тим, що це "подарунок від родичів

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає RegioNews.

У ЦПК заявили, що звертались до колегії ВККС у складі Людмили Волкової, Романа Кидисюка та Руслана Сидоровича з цілим переліком питань щодо судді, "але більшість з них були проігноровані, або визнані несуттєвими".

При цьому у ЦПК звертають увагу на наступні речі. У 2022 року, зазначили активісти, чоловік судді придбав земельну ділянку у Софіївській Борщагівці під Києвом за 2,12 мільйона гривень та Mitsubishi Outlander за майже мільйон гривень. Водночас чоловік вказав подарунком від матері 100 тисяч доларів (3,65 мільйона гривень).

"При цьому жодного документу про передачу грошей немає. Суддя хоче, щоб всі повірили у це на слово. А ще повірили, що у батьків чоловіка судді справді були ці кошти. На питання про підтвердження у родичів можливості робити такі подарунки, суддя відповіла, що "вони займаються бізнесом і є відомими у місті бізнесменами", але жодних документів про доходи не надала", - кажуть активісти.

Також звертають увагу, що у 2023 році суддя задекларувала видаток у понад 300 тисяч грн як часткову оплату за Lexus чоловіка, проте не повідомляла про зміну майнового стану.

"Схоже, критерій тут простий: якщо дуже хочеться, то все можна назвати "несуттєвим", а те, що незручно перевіряти, просто не перевіряти", - кажуть у ЦПК.

Нагадаємо, раніше в столиці викрили колишнього чиновника Укргазвидобування. Йдеться про розтрату понад 62 мільйонів гривень під час закупівлі дизельного пального.

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