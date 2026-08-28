Затримання Олександра Ширшина у Харкові: екскомандир батальйону 47 ОМБр заявляє про підкинуті наркотики, в Нацполіції обіцяють перевірку

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Екскомандира батальйону 47 окремої механізованої бригади Олександра Ширшина затримали у Харкові після отримання поліцією оперативної інформації від Військової служби правопорядку про можливе перевезення та збут наркотичних речовин. Сам військовий заявляв, що наркотики йому могли підкинути

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Андрій Шарнін в коментарі Українській правді, передає RegioNews .

За офіційною інформацією поліції, правоохоронці зупинили автомобіль Ширшина через номерний знак, який не відповідав транспортному засобу, а також після отримання інформації про можливу наявність у водія наркотиків.

Під час поверхневої перевірки в салоні автомобіля виявили згорток. За даними поліції, під час його розпакування водій заявив, що пакет та його вміст йому не належать.

На місце прибули слідчі, які вилучили два зіп-пакети з речовиною рослинного походження. Їх направили на експертизу.

За словами Шарніна, під час подальшого обшуку під водійським сидінням також виявили кілька невеликих згортків, перемотаних ізоляційною стрічкою синього та чорного кольорів.

За фактом події розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання та збут наркотичних засобів.

Водночас голова Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявив, що оперативну інформацію від ВСП та обставини її появи перевірять.

"Оперативна інформація від Військової служби правопорядку щодо одного з військовослужбовців буде невідкладно перевірена. Зокрема і те, як зʼявилась ця інформація у ВСП", — повідомив Цуцкірідзе.

Він уточнив, що поліцейські зупинили автомобіль у Харкові саме після отримання інформації від ВСП про ймовірне правопорушення.

"При спілкуванні з водієм та поверхневої перевірки у салоні автомобіля був виявлений згорток. Під час його розпаковування водій зазначив, що пакет та його вміст йому не належать", — розповів голова Нацполіції.

За його словами, слідчі вилучили два пакети з речовиною рослинного походження та направили їх на експертизу.

"Ми не робимо жодних поспішних висновків, і вся ситуація буде детально проаналізована. Доручив керівництву поліції Харківщини невідкладно і комплексно з’ясувати всі обставини, зокрема перевірити твердження представників ВСП та військовослужбовця", — наголосив Цуцкірідзе.

Сам Ширшин раніше заявив, що йому "підкинули траву". За його словами, під час обшуку автомобіля правоохоронці знайшли пакети з порошками та таблетками у місцях, про які він нібито не знав.

Військовий також стверджував, що поліція діяла за конкретною "наводкою", а біля місця його зупинки перебували люди, яких він назвав схожими на співробітників СБУ.

Ширшин пов’язував інцидент зі своїми конфліктами та критикою окремих військових підрозділів.

Наразі остаточний характер вилученої речовини має встановити експертиза. Поліція заявляє, що не робить передчасних висновків і перевіряє всі обставини інциденту.

Нагадаємо, що у травні 2025 року командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин заявив, що звинуватив військове командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей на Курщині після низки внутрішніх офіційних та неофіційних звернень, які проігнорували.