Окупанти знищили склад ЮНІСЕФ із гуманітарною допомогою на Київщині

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У ЮНІСЕФ заявили про знищення складу. Йдеться про склад, який знаходився селищі Чубинське в Київській області

Про це заявили в ЮНІСЕФ, передає RegioNews.

У заяві організації зазначать, що цей удар росіян "ускладнює надання життєво необхідної допомоги найбільш вразливим, особливо з наближенням ще однієї суворої зими".

На складі, по якому вдарили окупанти, зберігали гуманітарну допомогу для дітей та родин, які постраждали від війни.

Нагадаємо, раніше внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні. Зокрема, у компанії METRO повідомляли про знищення частини запасів товарів.