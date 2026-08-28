"Чорні трансплантологи" на Буковині: посадовці патобюро продавали шкіру, кістки та рогівки померлих

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Правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі анатомічними матеріалами померлих людей у Чернівецькій області. До організації оборудки, за даними слідства, були причетні посадові особи Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Учасники схеми мали розподілені ролі — вони контактували з родичами померлих, оформлювали необхідні документи, вилучали анатомічні матеріали та організовували їхню передачу замовникам.

З тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини.

Надалі їх продавали підприємствам, які використовували матеріали для виготовлення біоімплантів у хірургії та стоматології.

За даними слідства, патологоанатомічне бюро не мало ліцензії на медичну практику у сфері трансплантології.

Тому співпрацю з підприємствами-отримувачами маскували під фіктивні договори про "науково-медичне співробітництво", а передачу анатомічних матеріалів оформлювали як "постачання сировини для виготовлення біоімплантів". Із деякими клієнтами працювали взагалі без договорів.

Родичів померлих, як стверджують правоохоронці, схиляли до згоди на вилучення тканин, пропонуючи безкоштовне бальзамування або зберігання тіла, а також знижки на інші ритуальні послуги.

При цьому їм не повідомляли про реальні обсяги вилучення анатомічних матеріалів та їхній подальший продаж.

Слідство також задокументувало випадки, коли родичі прямо відмовлялися від надання згоди, однак тканини все одно вилучали.

В одному з епізодів згоду на процедуру надали працівнику геріатричного пансіонату, який опікувався померлою людиною, хоча її похованням займалися родичі, яких про вилучення матеріалів не запитували.

Вилучені матеріали доставляли замовникам залізницею у спеціальних контейнерах із холодоагентом. Зокрема, правоохоронці зафіксували передачу десяти коробок біоматеріалів, а також відправлення рогівок потягом за маршрутом Чернівці — Одеса.

Оплату за "послуги" офіційно перераховували на рахунок бюро за актами приймання-передачі. Водночас, за даними слідства, учасники схеми щомісяця отримували тіньову готівку через обмінні пункти. Гроші вони розподіляли між собою залежно від ролі кожного учасника та кількості вилучених матеріалів.

Наразі затримали чотирьох працівників Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро. Їм повідомили про підозру у незаконній торгівлі анатомічними матеріалами людини, вчиненій за попередньою змовою групою осіб — ч. 5 ст. 143 КК України.

У приміщеннях бюро, за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях провели обшуки. Розслідування триває.

Нагадаємо, поліція Закарпатської області затримала місцевого жителя, який супроводжував матір та її 11-місячного сина. Сталось це на пункті пропуску. Слідство вважає, що зловмисник під приводом всиновлення хотів продати дитину за кордоном за 25 тисяч доларів, з яких 5 тисяч - пообіцяв віддати матері хлопчика.