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28 серпня 2026, 21:30

Масований удар по Дніпропетровщині: понад 20 атак за добу, вісьмох людей поранено

28 серпня 2026, 21:30
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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На Дніпропетровщині 28 серпня російські війська понад 20 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів поранення дістали восьмеро людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Павлограді внаслідок атаки зайнявся господарський супермаркет, також пошкоджено приватний будинок. Поранення отримали семеро людей.

Двоє жінок — 20 та 56 років — і 69-річний чоловік госпіталізовані у важкому стані. Ще четверо жінок лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Поранена 41-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі під ударом опинилися Васильківська та Миколаївська громади. Там пошкоджені приватні будинки.

На Криворіжжі російські військові били по Зеленодольській громаді, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, що російські війська 28 серпня завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранення дістали четверо людей.

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