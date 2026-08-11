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11 серпня 2026, 14:46

На Житомирщині автомобіль влетів у зупинку: постраждали чотири людини

11 серпня 2026, 14:46
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Фото: поліція
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ДТП сталася 9 серпня близько 15:30 на трасі Київ – Чоп поблизу села Дідовичів у Коростенському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель Львівщини за кермом Kia Sorento, рухаючись у напрямку Рівного, не впорався з керуванням та врізався в зупинку громадського транспорту. На момент зіткнення на зупинці нікого не було.

Внаслідок аварії травмувалися 37-річний водій та троє його пасажирів. Двох чоловіків з Івано-Франківщини 49 та 55 років у важкому стані госпіталізували до реанімації. Водію та 34-річній пасажирці надали медичну допомогу на місці.

Перевірка показала, що водій був тверезим.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Поліція з'ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, на Полтавщині внаслідок зіткнення двох авто постраждали три людини. ДТП сталася ввечері 10 серпня у Кременчуці.

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