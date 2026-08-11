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11 серпня 2026, 14:30

Прикордонники знищили техніки росіян на майже 10 мільйонів доларів

11 серпня 2026, 14:30
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Фото з відкритих джерел
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Українські захисники дронами успішно знищують техніку окупантів. Пілоти "Фенікс" показали, як атакували ворожу техніку

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Протягом липня бійці "Феніксу" знищили 250 ворожих БпЛА літакового типу. Загалом вони завдали ворогу збитків на майже 10 мільйонів доларів. Зокрема, серед знищеного були ударні безпілотники "молнії", "куби", "гербери", "шахеди" та "ланцети", а також розвідувальні "суперками", "князь вєщій олєґ" та "орлани".

"Окупанти втрачають очі в українському небі, а отже втрачають і наше небо. Кожен збитий розвіддрон – це прикриті позиції Сил оборони. Кожен знищений ударний БпЛА – це врятовані життя наших громадян", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.

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