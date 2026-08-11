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11 серпня 2026, 14:39

Мільйон за "Контрактом 18-24" після звільнення: суд підтвердив право ветерана на виплату

11 серпня 2026, 14:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Чернігівський окружний адміністративний суд визнав незаконною відмову військової частини у виплаті ветерану одноразової грошової винагороди в розмірі 1 мільйона гривень за програмою "Контракт 18-24"

Про це повідомила громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Позивач уклав перший контракт до досягнення 25-річного віку, проходив військову службу під час воєнного стану та брав безпосередню участь у бойових діях. Після поранення його визнали непридатним до військової служби та звільнили за станом здоров'я. Згодом йому встановили інвалідність.

Військова частина відмовилася призначати виплату, посилаючись на те, що на момент звернення чоловік уже був звільнений зі служби.

Суд не погодився з таким рішенням. У судовому рішенні зазначено, що постанова Кабінету Міністрів України №153 не містить положень, які позбавляють права на виплату військовослужбовців після звільнення, якщо під час проходження служби вони відповідали встановленим критеріям.

Також суд наголосив, що різне ставлення до військовослужбовців через факт звільнення, зокрема після отримання поранення, є необґрунтованим.

У результаті суд зобов'язав військову частину призначити та виплатити ветерану 1 мільйон гривень.

Рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 25 серпня 2025 року у справі №620/6914/25 набрало законної сили.

Це рішення може бути важливим орієнтиром для інших ветеранів, які уклали контракт у межах програми "18-24", але були звільнені через поранення або стан здоров’я, кажуть фахівці.

Право на одноразову винагороду передбачене постановою Кабінету Міністрів України №153 від 11 лютого 2025 року.

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Нагадаємо, військовослужбовці, які були звільнені з полону, можуть отримати державну грошову виплату. Йдеться про 50 000 гривень. Право на виплату мають військові, які були звільнені з полону та відповідають визначеним державою умовам.

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ГО Захист Держави Контракт 18-24 суд виплати консультації ветеран військова служба
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