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10 серпня 2026, 11:29

$28 тисяч за "списання" та втечу: у Харкові засудили 58-річну жінку

10 серпня 2026, 11:29
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Фото: Прокуратура України
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У Харкові 58-річну жінку засудили до трьох років позбавлення волі за отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноважених осіб

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У вересні 2024 року військовослужбовець отримав направлення на військово-лікарську комісію, однак через обмежені строки побоювався не встигнути пройти необхідні обстеження. Через спільних знайомих він звернувся до жінки, яка заявила, що має зв’язки серед лікарів харківських медзакладів.

За 20 тисяч гривень вона пообіцяла організувати військовому стаціонарне лікування, щоб продовжити терміни проходження ВЛК. Ще за 28 тисяч доларів жінка запропонувала оформити йому II групу інвалідності, домогтися звільнення з військової служби та організувати виїзд за кордон.

За її планом, чоловік мав самостійно приїхати до Львова, де його повинні були забрати та переправити через державний кордон.

Жінка також особисто супроводжувала військового до госпіталю та порадила скаржитися на сильний біль у животі. У результаті йому оформили довідку та направлення на стаціонарне лікування без проведення відповідних обстежень – документи заповнили зі слів пацієнта.

У жовтні 2024 року після отримання 20 тисяч гривень та 28 тисяч доларів правоохоронці затримали жінку.

У суді вона не визнала провину та просила її виправдати. Однак суд визнав докази сторони обвинувачення обґрунтованими. Їй призначили три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області судили інспектора прикордонної служби. Він організував схему для ухилення від мобілізації. Щонайменше п'ятеро людей скористались "послугами". З кожного клієнта прикордонник отримував по 5 тисяч доларів.

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